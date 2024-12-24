بالفيديو ماذا قال إبراهيم الحساوي عن هوبال؟

فيلم هوبال

View this post on Instagram A post shared by ابراهيم الحساوي (@ebrahimalhasawi)

مسلسل "أفكار أمي" مع حياة الفهد

View this post on Instagram A post shared by فيلم هوبال HOBAL (@hobal_movie)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - شارك الفنانمتابعيه فيديو لبرومو فيلمه السينمائي الجديد "هوبال" وعلق وكتب: "عمي شنار ما يخالف جدي، لو على قطع رقبته.. الإعلان الرسمي لفيلم هوبال في السينما 2 يناير".كما شارك متابعيه فيديو آخر يحتوي على لقطات بسيطة من الفيلم وكتب: "فيلم هوبال يعرض في 2 يناير في جميع صالات السينما".وكان فيلم "هوبال" السينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص وسيتم عرضه بشكل رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.وكشف الفنان إبراهيم الحساوي مؤخراً عن تفاصيل الفيلم السينمائي السعودي "هوبال"، وكتب بحسابه على الإنستغرام أنه فيلم مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص.وكتب "الحساوي": "فيلم "هوبال" من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ميلاالزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه".وتابع وقتها شرحه عن الفيلم، وكتب: "يُقدم الفيلم نظرة على المجتمع السعودي في تلك الحقبة وتأثير الانفتاح على العالم الخارجي على أفراده، الفيلم هو التعاون الثالث بين المخرج عبدالعزيزالشلاحي والكاتب مفرج المجفل، بعد نجاحهما في فيلمي "المسافة صفر" و"حد الطار".وكان الفنان إبراهيم الحساوي قد انتهى مؤخراً من تصوير عمله القادم "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد وهو مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، بالإضافة إلى آخرين.

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