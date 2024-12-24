شاهدوا كيف احتفل فيصل فريد بيوم ميلاده... وهذه أبرز محطاته الفنية

‏ الفنان فيصل فريد في سطور

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أبرز أعمال فيصل فريد الدرامية

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أعمال فيصل فريد السينمائية

أعمال فيصل فريد المسرحية

آخر عمل يعرض للفنان فيصل فريد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - احتفل الفنان فيصل فريد بطريقته الخاصة بيوم ميلاده، حيث نشر صورة له عبر حسابه على الإنستغرام، وهو ممسك بصورة له عند ولادته برفقة والدته، وعلق وكتب: "كبرنا دون أن ننتبه، اليوم سنة جديدة من عمري، يوم ميلادي الثلاثون لا يشبه أي يوم ميلاد سبق، اليوم أودع أعيادي العشرينية، انتهت رحلة العشرينات بسرعة... 30 سنة تجاوزت فيها الفرح والحزن والوجع تعلمت أن لكل ضيق مخرجاً، وبعد كل عسر يسر وفرح كبير في يوم ميلادي الثلاثين، اللهم إني أشهدك أني قد رضيت بكل ما أنت أردته لي".الفنان فيصل فريد هو حفيد الفنان الراحل علي المفيدي، قدم خلال مسيرته الفنية عدداً من الأعمال القوية في الدراما والمسرح وأيضاً السينما، وشارك مع نخبة من النجوم بعالم الدراما الكويتية والخليجية، كانت بدايته من خلال مسلسل "لاهوب"، وبعدها انطلقت مسيرة نجوميته وأصبح من الفنانين الشباب المشهورين بالكويت.وكان أبرز مسلسلات فيصل فريد الدرامية مسلسل "لاهوب" من ﺇﺧﺮاﺝ البيلي أحمد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد جوهر، ومن بطولة الفنان محمد المنصور، أحمد جوهر، غانم الصالح، أحمد الصالح، إلهام الفضالة، وسلمى سالم.ومسلسل "شارع 90" من ﺇﺧﺮاﺝ جمعان الرويعي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان ومن بطولة الفنانة زهرة الخرجي، جاسم النبهان، أسمهان توفيق باسمة حمادة، شيماء علي، ومرام البلوشي.ومسلسل "صديقات العمر" من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أنفال الدويسان، ومن بطولة الفنانة فاطمة الصفي، صمود الكندري، بثينة الرئيسي، هنادي الكندري، باسمة حمادة، وعبدالله ملك.ومسلسل "ذكريات لا تموت" من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أنفال الدويسان ومن بطولة الفنانة صمود الكندري، فاطمة الصفي، مرام البلوشي أمل العوضي، بثينة الرئيسي، وإنتصار الشراح.ومسلسل "فضة" من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال مارديني، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى السلمان، عبير أحمد، ميلا الزهراني، وزهى قادر.ومسلسل "قلم رصاص" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم القلاف ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، سناء بكر يونس، عبير أحمد، عبدالله التركماني، شيلاء سبت، وحسين الحداد.ومسلسل "منت رايق" من ﺇﺧﺮاﺝ نهلة الفهد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ منى النوفلي ومن بطولة الفنانة هبة الدري، عبدالعزيز النصار، سعود بوشهري، شيماء سليمان ميس قمر، وشهاب حاجيه.ومسلسل "الميراث" من بطولة الفنانة هند محمد، محمد الحجي، تركي الكريديس، عبدالله القحطاني، نور حسين، والكابتن ريما.وشارك الفنان فيصل فريد بفيلم سينمائي حمل اسم "شقة ستة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ لولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالوهاب السيد الرفاعي، ومن بطولة الفنان محمد صفر، ليلى عبدالله، جاسم النبهان، عبدالله الباروني، ملاك، وناصر عباس.كما كان للفنان فيصل فريد عدد من الأعمال المسرحية منها مسرحية "أبرا كدابرا 2"، من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ومن بطولة الفنان يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، فرح الصراف، فهد الصالح، رهف محمد، وناصر عباس.مسرحية "مدينة الزنوج" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالمحسن العم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة أحلام حسن، زهرة عرفات، عبدالمحسن العمر محمد المسلم، وإبراهيم دشتي.ومسرحية "شوبيز" من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة ومن بطولة الفنانة هبة الدري، محمد الشعيبي، بدر الشعيبي، فيصل فريد، شهد عبدالله، وأحمد العوضي.ومسرحية "قود نايت" من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشريدة، ومن بطولة الفنانة هنادي الكندري، فرح الصراف، محمد الحداد، شهد عبدالله، رتاج العلي، وفيصل فريد.وكان آخر عمل درامي عرض للفنان فيصل فريد هو مسلسل "سنين العشرة"، من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، ومن بطولة الفنانة مريم الصالح، حبيب غلوم، سماح، عبير الجندي، شهاب حاجية، وحمد العماني.وتتناول أحداث المسلسل قصة الحب التي جمعت بين الطالبة "غنيمة" والشاب "ناصر"، ومحاولة زميلتها "ميمونة" تخريب علاقتهما بدفع شقيقها الضابط "صلاح" لخطبة "غنيمة"، وعلى الجهة الأخرى ينجح "غازي" في تحقيق غايته بالزواج من "موضي" بالرغم من الوسيلة التي تسببت في موت والده، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق.

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