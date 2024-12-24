عرض مسلسل الأميرة - ضل الحيطة في النصف الأول من رمضان 2025 خليجيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - تستأنف الفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "الأميرة – ضل الحيطة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد توقف أكثر من 3 أشهر، حيث صورت ياسمين يومين خلال أحداث العمل من أجل طرح برومو دعائي خاص لإحدى القنوات العربية التي تعاقدت على عرض المسلسل على شاشتها خلال موسم دراما رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"

وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" قرروا عرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان 2025، خليجياً وتحديداً على قناة أبو ظبى، على أن يتم عرضه في مصر خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

يناقش مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" قضايا المرأة فى المجتمع المصري، وتجسد ياسمين صبري شخصية محامية من عائلة متوسطة تتعرض لمعاناة كبيرة خاصةً من حبيبها الذي يخونها مع صديقة عمرها، وتظهر ياسمين صبري خلال الجزء الأول من أحداث العمل مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخضية والبيئة التي تعيش فيها، كما ستخوض رحلة صعود كبيرة وتصبح من سيدات المجتمع فيما بعد.

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مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، من إنتاج مها سليم، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عابد عناني، وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

ياسمين صبري في جولة حول العالم مع كريم عبد العزيز من أجل "الأرض السودا"

وفي سياقٍ مختلف، انشغلت ياسمين صبري بتصوير أحداث فيلم "الأرض السودا" الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز والمقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث تم تصوير جزء كبير من المشاهد بين القاهرة وتركيا، والجونة، ومن المقرر السفر إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الفترة المقبلة لتصوير بعض المشاهد هناك، وذلك بعد انتهاء كريم عبد العزيز من عرض مسرحيته الجديدة "الباشا" في موسم الرياض.

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فيلم "الأرض السودا" من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز ، ياسمين صبري، إياد نصار، مريم الجندي، وأحمد غزي، ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، تتعرف إلى كريم عبدالعزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.وتواجدت ياسمين صبري فى موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "رحيل" من 15 حلقة والذي عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، وشارك في بطولة العمل كلاً من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

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