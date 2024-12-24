نقيب محامي طرابلس التقى أهالي الموقوفين الإسلاميين: لتطبيق العدالة وفق معيار واحد للجميع

شدّد نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، خلال لقائه وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميّين في لبنان، على "ضرورة تطبيق العدالة وفق معيار واحد، يشمل الجميع دون أي تمييز"، مؤكّدًا أنّ "العدالة يجب أن تكون ركيزةً أساسيّةً لأيّ نظام قضائي عادل".

ولفت إلى أنّ "النّقابة تلتزم بدورها في متابعة ملفّات الموقوفين، والمطالبة بمحاكمات عادلة وسريعة تضمن الحقوق القانونيّة لكلّ فرد"، مشيرًا إلى أنّ "تعزيز الثّقة بالقضاء يبدأ بتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون". وأعرب عن تضامنه مع "أهالي الموقوفين في مطالبهم المشروعة، مع تأكيد أهميّة احترام القوانين والمؤسّسات القضائيّة، في سبيل الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة".