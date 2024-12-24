اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان السلطات الأمنية بدأت تحقيقا بشأن استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية لقذيفة "أر بي جي" خلال عملياتها في جنين، وذكرت بان السلطات الأمنية أفادت أن أجهزة الأمن الفلسطينية ليس من المفترض أن تمتلك هذا النوع من سلاح "أر بي جي" نظرا لدقته وقدرته الفتاكة.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: السلطات الأمنية بدأت تحقيقا بشأن استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية لقذيفة "أر بي جي" خلال عملياتها في جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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