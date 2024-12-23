عـــاجل .. القبض على الفنانة المصرية "رانيا يوسف" بإوضاع مخلة بالشرف مع المخرج خالد يوسف .. شـاهـد (صورة صادمة)

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها القبض على الفنانة المصرية رانيا يوسف في أوضاع مخلة بالشرف برفقة المخرج خالد يوسف، مع تداول صورة زُعم أنها دليل على الواقعة.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من الفنانة رانيا يوسف هذه الادعاءات تمامًا، مؤكدة أنها أخبار عارية عن الصحة تهدف للإساءة إلى سمعتها وتشويه صورتها. كما أكدت الفنانة عبر حساباتها الرسمية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروجون لهذه الأكاذيب.

وأضافت المصادر أن الصورة المنتشرة تم التلاعب بها باستخدام برامج التحرير، ولا تمت للحقيقة بصلة. كما أكدت أن رانيا يوسف لم تكن في أي موقف يتعلق بما أُشيع، وأنها تستمر بممارسة أعمالها الفنية بشكل طبيعي.

يذكر أن الشائعات حول الشخصيات العامة كثيرًا ما تُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لا تستند غالبًا إلى أي أدلة حقيقية.