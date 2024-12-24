شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة في حب موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقصر بشتاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المطرب أحمد صبري باقة مختارة من أجمل الأغاني بمصاحبة فرقته الموسيقية، بليلة حب لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر، ببيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي ضمن أنشطة وزارة الثقافة الفنية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ليلة في حب موسيقار الأجيال

يتضمن فقرات الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: "عندما يأتي المساء"، "سهرت انسى الدنيا"، "امتى الزمان"، "اجري اجري"، "قوللي عملك ايه"، وفي حب موسيقار الأجيال يستضيف الفنان "أحمد صبري" الفنان د."عبد الحميد يحيى" الذي انطلق في عالم الغناء ليلقَى تفاعل كبير بين نشطاء صفحات التواصل الإجتماعي والجمهور من مختلف الأعمار، كما تشارك بالحفل عازفة التشيلو الأمريكية "كيرا وايس" والمطربة سارة حلمي.

الفنان "أحمد صبري" صوليست فرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أسس فرقته الموسيقية عام ٢٠٠٦ شارك في العديد من الاحتفالات والمناسبات الوطنية، منها ذكرى انتصارات أكتوبر، مهرجان الموسيقى العربية بالقلعة، كما شارك بالغناء في العديد من الدول العربية .