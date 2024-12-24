أعلن مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، في بيان، انه "نتيجة للمتابعة مع وزارتي الداخلية والبلديات والمالية العامة، وبعد انجاز المعاملات الادارية اللازمة، أُبلغتُ من وزارة المالية بان عائدات الصندوق البلدي المستقل الناتجة عن قطاع الخلوي سيتم دفعها الى البلديات واتحادات البلديات قبل تاريخ 31/12/2024".

كانت هذه تفاصيل خبر طليس: أُبلغت من المالية ان عائدات الصندوق البلدي المستقل من الخلوي ستدفع قبل 31 كانون الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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