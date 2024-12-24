أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدتي كفركلا والعديسة. ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان رغم بدء لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق عملها وعقد اجتماعاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في محيط كفركلا والعديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.