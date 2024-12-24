الجيش: توقيف شخص في منطقة الشياح لإطلاقه النار باتجاه مكتب أحد المواطنين

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "دوريّة من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الشياح- بعبدا المواطن (م. م.)، لإطلاقه النّار باتجاه مكتب عائد للمواطن (أ. م.)، نتيجة خلاف شخصي، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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