انتشال جثامين 3 شهداء من حي الجلاحية في الخيام

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من إنتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقا حي الجلاحية ببلدة الخيام، حيث نقلتهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان أنه سوف تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين.
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