الجيش الإسرائيلي زعم مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح لحزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي مصادرة أكثر من 84 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي "هل ستسمح الدولة اللبنانية"، من اعادة اعمار هذه "القدرات العسكرية أم ستنمع ذلك. نحن مصممون على منع حزب الله من تسليح نفسه من جديد من اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل".
وادعى أيضا أنه "خلال أعمال التمشيط في القرى تم العثور على مستودعات أسلحة احتوت على أنواع متنوعة من الوسائل القتالية مثل القذائف الصاروخية ومنصات اطلاقها مرورًا بالصواريخ المضادة للدروع المتقدمة والأسلحة الرشاشة وصولًا إلى عربات خاصة احتوت على وسائل إطلاق قذائف حزب الله المختلفة مثل بركان وغيرها".
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