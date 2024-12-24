كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي احتضنت حفلا موسيقيا تاريخيا احتفاء بالإرث والأمل

احتضنت كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي للأرمن الكاثوليك حفلا موسيقيا تاريخيا احتفاء بالإرث والأمل بتنظيم مشترك مع الرابطة السريانية والمكتب العام لزوفيكيات.

وخصص الحفل وفق بيان، "لتكريم أبطال الصفوف الأمامية في الحرب الأخيرة في لبنان، الذين مثلوا أسمى معاني الإنسانية والتفاني العميق في سبيل السلام". شمل التكريم "الأطباء الممرضين والممرضات المسعفين، الصحفيون. الدفاع المدني الجيش اللبناني، وطيران الشرق الأوسط"..

وذكر رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، في كلمته الافتتاحية، أن "من هذه الكاتدرائية الأرمنية المباركة قداسة، قرب ذلك الجامع الشامخ، من قلب بيروت الصامدة تشهد للحريات للتنوع لكرامة كل إنسان".