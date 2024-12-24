شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تزيل شخصية من مسلسلها الكرتونى الجديد Win Or Lose.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة ديزني قصة شخصية متحولة جنسياً من سلسلة الرسوم المتحركة القادمة Win Or Lose، وذلك بعدما كشف موقع Hollywood Reporter أن المسلسل الذي من المقرر أن يبدأ عرضه على Disney+ في 19 فبراير المقبل، ويضم ويل فورتي في دور المدرب دان، لن يتضمن قصة متحولة جنسياً في إحدى حلقاته.

وتدور أحداث Win Or Lose حول فريق البيسبول في المدرسة الإعدادية، Pickles، في الأسبوع الذي يسبق مباراة البطولة، وستركز كل حلقة من الحلقات الثماني على الحياة خارج الملعب لشخصية ما، سواء كانت عضوًا في الفريق أو أحد الوالدين أو مدربًا أو حكمًا.

وأكد متحدث باسم ديزني لموقع Hollywood Reporter أنه تم حذف القصة، وقدم هذا التفسير في بيان قائلا، "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى لجمهور أصغر سنًا، فإننا ندرك أن العديد من الآباء يفضلون مناقشة مواضيع معينة مع أطفالهم، وفقًا لشروطهم وجدولهم الزمني الخاص".

وبحسب ما ورد، ستظل الشخصية المعنية فى المسلسل، ولكن تمت إزالة بضعة أسطر من الحوار التي تشير إلى الهوية الجنسية، ورفضت ديزني التعليق على أي تفاصيل إضافية.