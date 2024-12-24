شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تهنئ زوجها عمرو يوسف بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: عيد ميلاد سعيد لحب حياتي.. أعز أصدقائي.. مساحتي الآمنة.. كل شيء عندي.. رحلة حياتي مميزة جدًا لأنني أسيرها معك.. في السراء والضراء.. في الغنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة.. للحب والاعتزاز حتى يفرقنا الموت

بوست كندة علوش

و حقق النجم عمرو يوسف العديد والعديد من النجاحات خلال مسيرته الفنية، وعام 2024 كانت وش السعد عليه، حيث حقق إيراداته كبيرة بفيلم شقو وفيلم ولاد رزق 3، كما تعاقد عمرو يوسف على تقديم الجزء الثانى من فيلم شقو تحت اسم "شبنش مراكش" تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وذلك تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت الشركة المنتجة أيضاً مع محمد ممدوح ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما يواصل النجم عمرو يوسف تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم درويش الذى يقدم فيه دور ونوعية جديدة في السينما تجمع بين الغموض والجاذبية فى إطار ملىء بالتشويق، حيث يجسد عمرو يوسف دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن بين الفكاهة والمكر في نفس الوقت.

ويقدم النجم عمرو يوسف في فيلم درويش دور ونوعية جديدة في السينما تجمع بين الغموض والجاذبية فى إطار ملىء بالتشويق، حيث يجسد عمرو يوسف دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن بين الفكاهة والمكر في نفس الوقت.

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.



