شكرا لقرائتكم خبر عن سيهات.. ”سعادة“ يرعى 100 مسن ويُنشئ ناديًا اجتماعيًا والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية المثالية

رعاية كبار السن

الدمام - شريف احمد - يضم مركز سعادة الذي تأسس قبل 61 عاما والتابع لجمعية سيهات الخيرية 100 حالة من الجنسين الرجال والنساء، ويعتبر المركز متكامل ويقدم الخدمة والرعاية لكبار السن من الجنسين سواء من الناحية الصحية أو الترويحية والترفيهية، والمركز بصدد إنشاء النادي الاجتماعي لكبار السن.و قال الاخصائي الاجتماعي بمركز سعادة مكي الخليفة، كان المركز يسمى قديما المجمع الصحي بجمعية سيهات الخيرية، تأسس المركز منذ عام 1385 هجرية أي بعد تأسيس الجمعية بمدة 3 سنوات.يهدف إلى رعاية كبار السن الرعاية المثالية، مر المركز بعدد 4 مراحل، المرحلة الأولى كان يضم 8 حالات، إلى أن وصلنا بطاقته الاستيعابية لضم 265 حالة وسرير، نقدم أوجه الرعاية الصحية داخل المركز.وكشف الخليفة، أن المركز في صدد انشاء النادي الاجتماعي لكبار السن الذي يقدم لفئات المجتمع ككل أوجه الرعاية داخل المركز، وهذا النادي سوف يستوعب عدد كبير من الخدمات، مبينا أن العدد المتواجد الآن من حالات في المركز يبلغ عددهم 100 حالة بين نساء ورجال وحالات نفسية، وسوف تكون في المرحلة القادمة والأيام المقبلة نقلة نوعية سوف تكون إلى 30 حالة من دار الرعاية ستقدم لهم جميع الخدمات وذلك عن طريق مركز سعادة.بين الخليفة، أن المركز يتواجد فيه عدة أقسام، أولها رعاية كبار السن للرجال، وقسم للحالات النفسية، وقسم لكبيرات السن، ونحن نقدم خدمات كثيرة، منها الخدمات الصحية ومتابعة الأمور العلاجية، ومنها خدمات تقديم المأكل والملبس بشكل دائم وبمتابعة دقيقة، وتتواجد الخدمات الاجتماعية سواء كانت ترويحية أو ترفيهية، ونقوم بالتنقل بهم والسفر إلى جميع مناطق المملكة، وأيضا هناك رعاية في التغذية وتتواجد أخصائية اجتماعية تتابع الخدمات والحالات، ويوجد العلاج الطبيعي الذي يقدم لهم الخدمات المتكامل للمتواجدين.