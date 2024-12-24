شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.186 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 163.5 مليار جنيه.وتضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.2 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.48 % ليصل إلى مستوى 29973.15 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.44 % ليصل إلى مستوى 8190.91 نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.41 % ليصل إلى مستوى 11251.98 نقطة.