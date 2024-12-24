شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم MOANA 2 يحقق 729مليون دولار في دور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Moana 2 إيرادات وصلت إلى 729 مليونًا و676 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و40 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 349 مليونًا و268 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و380 مليونًا و407 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلاً: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزني في المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه، تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.