وزير الخارجية الإسرائيلي: طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، أنه طلب من رئاسة مجلس الأمن الدولي "عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) ودعم إيران المستمر لهم". وقال "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره"، في وقت تتواصل في عمليات الحركة لمساندة قطاع غزة جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023. واعتبر غدعون ساعر أن "الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين".

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