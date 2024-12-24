وزير الخارجية السوري بحث مع وفد من الخارجية الإيطالية في مستقبل سوريا وسبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في دمشق مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية، في مستقبل سوريا وسبل التعاون بين البلدين. وأكد الوفد الإيطالي دعم حكومته للإدارة الجديدة واستمرار عملها في سوريا.

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