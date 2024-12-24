المجاعة تتفشى في السودان وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة

أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، عن "تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، متوقعا توسعها في إقليم دارفور بحلول أيار 2025".

ويواجه 638 ألف شخص المجاعة في ثلاثة مخيمات للاجئين في ولاية شمال دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب)، بحسب تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مبادرة تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. وكانت اللجنة أعلنت في آب تفشي المجاعة في مخيم زمزم بشمال دارفور.