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المجاعة تتفشى في السودان وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة

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أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، عن "تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، متوقعا توسعها في إقليم دارفور بحلول أيار 2025".

ويواجه 638 ألف شخص المجاعة في ثلاثة مخيمات للاجئين في ولاية شمال دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب)، بحسب تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مبادرة تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. وكانت اللجنة أعلنت في آب تفشي المجاعة في مخيم زمزم بشمال دارفور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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