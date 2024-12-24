دنيا سمير “مكسرة الدنيا” في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أحدث مسرحيات موسم الرياض الترفيهي في موسمه الجديد، بعنوان “مكسرة الدنيا”، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم. ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي، لمدة خمس ليالٍ، ابتداءً من الجمعة 3 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025.

البوستر الترويجي الرسمي

قام المستشار تركي آل الشيخ بنشر البوستر الترويجي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث ظهر إلى جانب دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، محمد ثروت، مريم الجندي، وسامي مغاوري. وعلق قائلاً:

“مسرحية “مكسرة الدنيا” من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومشاركة مجموعة من ألمع النجوم، من 3 – 7 يناير على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي”.

تحضيرات مسلسل “عايشة الدور”

في سياق آخر، تواصل دنيا سمير غانم التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد “عايشة الدور”، الذي ستشارك به في موسم دراما رمضان 2025. ويشهد العمل انضمام عدد من النجوم، من بينهم محمد ثروت وسما إبراهيم. المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم “روكي الغلابة” قريباً في عيد الفطر

من ناحية أخرى، تنتظر دنيا سمير غانم طرح أحدث أفلامها السينمائية “روكي الغلابة”، المرشح للعرض في موسم عيد الفطر المقبل. يشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، مع ظهور خاص للنجم أحمد سعد والي. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويعد ثاني بطولات دنيا السينمائية بعد فيلمها الناجح “تسليم أهالي”.

أعمال سابقة ناجحة

حققت دنيا سمير غانم نجاحاً كبيراً العام الماضي بمسلسلها الرمضاني “جت سليمة”، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم محمد سلام، خالد الصاوي، وسلوى خطاب. المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

يبدو أن دنيا سمير غانم تواصل تألقها الفني على كافة الأصعدة، بين المسرح، السينما، والتلفزيون، مما يجعلها واحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية العربية.