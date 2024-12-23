تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أحيته الفنانة الشهيرة إنصاف مدني, أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة أشعلت الحفل بأغنيات تعرف في الوسط الفني بأغنيات المغارز بعد ترديدها مقطع (يا رمة عاملة فيها مهم) وسط رقصات النساء الحاضرات الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط رقصات النساء الحاضرات.. الفنانة إنصاف مدني تشعل حفل غنائي في السعودية بأغاني المغارز: (يا رمة عاملة فيها مهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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