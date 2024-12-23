سما المصري تثير الجدل بظهورها اليومي في بث مباشر: قميص نوم ورقص شرقي أمام متابعيها

أثارت الفنانة المصرية سما المصري موجة جديدة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها المتكرر في بث مباشر على أحد التطبيقات، حيث تقدم وصلات رقص شرقي أمام متابعيها يوميًا. هذا السلوك أثار الكثير من الانتقادات ووصفه البعض بأنه يتجاوز حدود اللياقة العامة.

يبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ” مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة.

يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز.

رغم الانتقادات المستمرة لسما المصري بسبب المحتوى الذي تقدمه، إلا أنها تواصل إثارة الجدل وجذب الأنظار بأسلوبها غير التقليدي، مما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات التي تنقسم الآراء حولها في المجتمع.