ميقاتي طلب من لجنة المراقبة وقف خروقات الجيش الاسرائيلي وانسحابه من المناطق الحدودية

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ترؤوس ميقاتي اجتماعا في السراي بعد ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار.
وقال ميقاتي "ان لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا امر غير مقبول".
وشدد على ان جولته في الجنوب امس اظهرت "مدى الحاجة الى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة الى قراهم".
ودعا اللجنة إلى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.
ومن المقرر ان تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على ان تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.
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