شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل في انفجار مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 11 شخصًا على الأقل وأُصيب سبعة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا، وفق حصيلة جديدة للسلطات.

وجاء في تصريح لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا من موقع الانفجار "هناك للأسف 11 قتيلا... ثماني نساء وثلاثة رجال. وهناك سبعة جرحى".

وكانت حصيلة سابقة أفاد بها وزير الصحة التركي، كمال مميس أوغلو، على منصة إكس أشارت إلى مقتل 12 شخصا ونقل خمسة جرحى إلى المستشفيات.

وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو "إنّ الانفجار وقع قبيل الساعة 8,30 صباحًا (05,30 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء، بسبب "خلل فني" على خط إنتاج. ليست خطيرة

وأوضح أوستا أوغلو أنّ الموظفين المصابين جراء الانفجار نُقلوا إلى المستشفى ولكن حالتهم ليست خطرة.

وبحسب السلطات المحلية، فإنّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجّرات للاستخدام المدني.

وأظهرت صور بثّتها محطات تلفزيونية تركية، قسما من المصنع وقد دمر كليا وألواحًا معدنية وقطعا من الزجاج متطايرة على بعد عشرات المتار.

ووصف شاهد الموقع بأنه "ساحة معركة" على قناة إن تي في الإخبارية. إخلاء المصنع

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ عناصر الإطفاء تمكّنوا من إخماد حريق اندلع بعد الانفجار، كما تمّ إخلاء المصنع بشكل كامل.

ويقع المصنع على بعد حوالى كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة بليكسر، بحسب صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه وأرسل وزيري الداخلية والعمل إلى الموقع. عمل تخريبي

فُتح تحقيق في الحادث، وتمّ استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.

في يونيو 2023، لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انفجار في مصنع متفجّرات في العاصمة التركية أنقرة.

وفي يوليو 2020، قُتل سبعة أشخاص وأصيب نحو 130 بجروح في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في ولاية سكاريا (شمال غرب).

ووقع في المصنع ذاته انفجاران في العامين 2009 و2014، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصًا بجروح، وفقا لوسائل الإعلام التركية.