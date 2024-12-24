شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب يعيش نشاطًا فنيًا بين الدراما والسينما في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان أحمد عبد الوهاب، حالة من النشاط الفنى، حيث يشارك في عدة أعمال فى الدراما والسينما، فى عام 2025 وهو مسلسل الكابتن، حيث يبدأ عبد الوهاب قريبًا تصوير دوره أمام النجم أكرم حسني في مسلسل الكابتن الذي يضم مجموعة من الأبطال منهم سوسن بدر، سامي مغاوري، أية سماحة، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

كما ينضم عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، إسعاد يونس، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما انضم أحمد عبد الوهاب لفيلم درويش، بطولة عمرو يوسف، أحمد عبد الوهاب، دينا الشربيني، مصطفى غريب، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحي من بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.