شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 777 ألفًا و720 قتيلًا روسيًا منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

خسائر روسية فادحة

تدمير 4 مسيرات أوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 777 ألفًا و720 جنديًا.بينهم 1630 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.بحسب البيان، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9624 دبابة، منها 9 دبابات أمس الاثنين.و19915 مركبة قتالية مدرعة، و21323 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1030 من أنظمة الدفاع الجوي.وأفاد البيان بتدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20834 طائرة مسيرة، و2948 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة.و32086 من المركبات وخزانات الوقود، و3667 من وحدات المعدات الخاصة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.وقال البيان: "أوقفنا خلال الليلة الماضية محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرات مسيرة، منها 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".