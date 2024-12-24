شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يختار GLADIATOR 2 فيلم العام .. اعرف رأيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج العالمى كريستوفر نولان فيلم Gladiator 2 كفيلمه المفضل لعام 2024، ووصفه بأنه "مذهل ورائع"، وفقا للتقرير الذى نشر على مقع "nme".

وعلق نولان قائلا: Gladiator II وهو دليل على تألق زميلى المخرج ريدلى سكوت، حيث أنه تمكن من موازنة المشاعر الفردية للأصل مع المطالب التوسعية للموضوع الأصلى للعمل على جزء جديد، وخبرته في التحكم في سير الأحداث" وبدلاً من انتقاد بعض الأخطاء التاريخية في الفيلم، دافع نولان عنها مضيفًا: "يعرف سكوت أننا لسنا هناك للحصول على رؤى حول الثقافة الرومانية؛ "نحن هنا لنرى رغباتنا المظلمة من بعيد، وهو مخرج ذو خبرة كبيرة للغاية بحيث لا يستطيع أن يتورط في عقد مقارنات مع عصرنا، سمح سكوت لعالم Gladiator II بالتحدث عن نفسه، وأظهر لنا مرة أخرى من نحن ببساطة من خلال دعوتنا للاستمتاع بالرحلة المجنونة."

وتابع نولان: "لماذا توجد أسماك قرش في الكولوسيوم؟ لأننا نطالب بها، وسكوت يمنحنا إياها ببراعة، وبينما يكشف كيف تُستخدم الألعاب للتلاعب بالرأي العام، لا يسعنا إلا أن نرى ظلال ساحتنا العامة تُعرض على الرمال".

استمر نولان في الثناء على تسلسلات الحركة التي ابتكرها سكوت وأسلوبه في التصوير في الفيلم، وأضاف قائلا: "يرفع سكوت من مستوى اللعبة من خلال إخراج لـ Gladiator II، حيث يظهر مشهد المصارعة المتعدد الكاميرات ببراعة في تسلسل واضح ومذهل".