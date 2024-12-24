بوليتيكو: أوروبا تمد يدها لسوريا ولكن يحق لها اختبار هيئة تحرير الشام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بروكسل: لم يمر سوى أسبوعين منذ فرار الديكتاتور السوري بشار الأسد من المشهد السياسي، ولكن أوروبا تتحرك بالفعل ببطء شديد تجاه هذا الملف وفقاً لتحليل "بوليتتيكو".

إن سقوط نظام الأسد يوفر لأوروبا فرصة استراتيجية هائلة ــ بما في ذلك العودة الطوعية المحتملة للعديد من اللاجئين السوريين.

ولكن التردد الأوروبي بدأ يفرض نفسه، وفي حين يسافر بعض دبلوماسيي الكتلة الأوروبية إلى دمشق، فقد أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس بالفعل أن الدعم الكبير لسوريا سوف يظل معتمداً على التقدم على الأرض.

ما يتعين على أوروبا أن تدركه هو أن مصير سوريا، الواقعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، يشكل مصلحة استراتيجية أساسية للقارة العجوز، وأن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة لدعم التغيير الإيجابي.

في الوقت الذي تؤدي فيه الانقسامات الداخلية إلى إحداث فوضى في عملية صنع السياسة الخارجية الأوروبية المتماسكة، توفر سوريا الآن فرصة نادرة لبناء الوحدة والتحرك.

عليكم بتقديم عرض قوي لسوريا

يتعين على أوروبا أن تقدم عرضا جريئا لسوريا وأن تنفذه بسرعة. ويتعين عليها أن تضع حزمة كبيرة لتحفيز الحاكم الجديد للبلاد، "هيئة تحرير الشام"، وهي الجماعة التي كانت مرتبطة سابقا بتنظيم القاعد، لكي تواصل التطور نحو الاعتدال والشمول والاستقرار.

لا ينبغي لنا أن نكون ساذجين فيما يتصل بالتحديات والحدود التي قد تعترض نفوذنا. إن فرض الشروط هو النهج الصحيح هنا، ولكن إذا كانت أوروبا راغبة حقاً في المساعدة على تشكيل التطورات وجعل سوريا مكاناً يستطيع المنفيون العودة إليه بأمان، فإنها تحتاج إلى صياغة عرض حاسم واستباقي.

وسوف يتطلب ذلك مشاركة سياسية مكثفة مع هيئة تحرير الشام، وتخفيف العقوبات بسرعة للمساعدة في تخفيف الضغوط الفورية التي قد تعرقل أي انتقال، فضلاً عن حزمة اقتصادية كبيرة ــ إذا تم تأمين انتقال حقيقي.

عليكم بالتحرك قبل روسيا

وعلاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يخشون أن روسيا تحاول الآن بناء علاقات مع حكومة ما بعد الأسد، فإن مثل هذا العرض سيكون الطريقة الأكثر فعالية لإظهار القيمة المضافة التي تقدمها أوروبا وتقديم نفسها باعتبارها الشريك المفضل ــ بدلا من إصدار الإنذارات النهائية التي تقول إن الدعم سوف يعتمد على الانسحاب الروسي الكامل.

يتعين على أوروبا أن تتجمع وراء حقيقة مفادها أن الانتقال الناجح لن يساعد السوريين فحسب، بل هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة كامل نطاق مصالحها ــ مثل ترسيخ الحكم الديمقراطي، وتأمين الظروف المستدامة للسماح بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتخفيف النفوذ الإيراني والروسي في البلاد.

وإذا فشلت عملية الانتقال، فلن يتسنى تحقيق أي من هذه الأهداف، وسوف تكون التكلفة المترتبة على ذلك هي تفاقم الصراع. وسوف يؤدي هذا إلى إنهاء احتمالات عودة اللاجئين وضمان بقاء سوريا بمثابة بؤرة ساخنة للتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

هيئة تحرير الشام.. هل تعود للتطرف؟

لكن لا ينبغي لأحد بطبيعة الحال أن يتوهم بشأن التحديات الهائلة التي تواجه عملية الانتقال في سوريا: فقد تعود هيئة تحرير الشام إلى جذورها المتطرفة وتسعى إلى السيطرة المطلقة؛ وقد يندلع القتال بين الفصائل المسلحة؛ وقد يعطي الهجوم التركي على الأكراد السوريين لتنظيم الدولة الإسلامية مساحة لإعادة تجميع صفوفه؛ وقد يؤدي الانهيار الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد، مع احتياج 70% من السكان الآن إلى المساعدات الإنسانية، إلى تحويل سوريا إلى دولة فاشلة بشكل دائم.

إن أوروبا بحاجة إلى العمل على منع هذه النتائج، والاستفادة من العلامات التي تشير إلى إمكانية حدوث انتقال إيجابي. وتشمل هذه العلامات الخطوات الأولية التي اتخذتها هيئة تحرير الشام، مثل التواصل مع الأقليات، وحماية مؤسسات الدولة، والحديث عن الانتخابات. ويشكك كثيرون في أوروبا في صدق هيئة تحرير الشام، ولكننا بحاجة إلى اختبار صدقها.

وعلاوة على ذلك، تستطيع أوروبا أن تعتمد على الخبرة العميقة التي اكتسبها المجتمع المدني السوري خلال أربعة عشر عاما من الحرب، فضلا عن الإرهاق الشديد الذي أصاب السكان بسبب الصراع.

الأمران قد يكون لهما دوراً في تجديد حكم البلاد والضغط على الجهات المسلحة من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. ويعتمد النجاح على أن تكون هذه العملية بقيادة سورية، ولا ينبغي للمسؤولين الأوروبيين أن يتدخلوا في ديناميكيات الانتقال الجزئية، ومع ذلك، لا يزال بإمكان الكتلة أن تلعب دورا مهما.

ادعموا سوريا في احتياجات الاستقرار العاجل

إن هذا يعني على الفور تكثيف المشاركة المباشرة مع هيئة تحرير الشام، على الرغم من إدراج الجماعة على قائمة العقوبات الحالية. كما سيكون تخفيف العقوبات الاقتصادية السريع أمرا حاسما للمساعدة في معالجة احتياجات الاستقرار العاجلة.

ولكن في الأساس، تحتاج أوروبا إلى تقديم رؤية استراتيجية كبيرة لتحفيز النتيجة المرجوة. وينبغي للكتلة أن تضع شراكة سياسية واقتصادية مهمة، تشمل دعما كبيرا لإعادة الإعمار، فضلا عن الضغط على الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب لإسقاط العقوبات الأمريكية، إذا تم تشكيل حكومة جديدة شاملة حقا.

وبعبارة بسيطة، يتعين على أوروبا أن تتحرك على نطاق واسع، ويتعين عليها أن تفعل ذلك بينما تظل نافذة الفرصة مفتوحة ــ وليس مجرد تأخير التنفيذ الناجح للانتقال الذي يخاطر بعدم الوصول أبدا.