روسيا ترهق دفاعات أوكرانيا الجوية بهذه "الحيلة".. تقرير بريطاني يوضح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الإثنين إن روسيا تستخدم بشكل متزايد مسيرات خادعة تحتوي على كمية محدودة من المتفجرات أو لا تحتوي على أي متفجرات في محاولة لإرهاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وذكرت الوزارة على موقع "إكس" إنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، كان ما يتراوح بين 50 و60 في المئة من المسيرات الروسية مجرد مسيرات "خادعة".

وتتسم المسيرات الخادعة بأنها أصغر حجما وأرخص من مسيرات "شاهد" الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بشكل مكثف.

وتهدف روسيا من نشر هذه المسيرات الخادعة إلى الضغط على أنظمة الرادار الأوكرانية وإرباكها، مما يؤدي إلى إنهاك الدفاعات الجوية للبلاد.

وتابعت الوزارة البريطانية "من المحتمل أن تكون بعض أنظمة الخداع تحمل حمولة صغيرة من المتفجرات (تصل إلى 5 كيلوغرامات)، مما يجعلها أيضا خطيرة حال وصولها إلى هدف".

وفي نوفمبر وحده، أطلقت روسيا ما مجموعه 2300 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا، ويتزايد العدد بشكل كبير في كل شهر منذ يوليو.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية بشكل منتظم معلومات عن سير الحرب منذ بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا في فبراير 2022، وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.

وفي سياق متصل، تلقت أوكرانيا حزمة أسلحة جديدة وكبيرة من ألمانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية والحكومة الألمانية بأن الحزمة تتضمن 15 دبابة قتال من طراز ليوبارد 1 ايه 5، ودبابتين مضادتين للطائرات من طراز جيبارد، ومدفع هاوتزر 2000، بالإضافة إلى نظامين دفاع جوي من طراز تي-إيريس وقاعدتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وبالنسبة للدبابات المضادة للطائرات طراز جيبارد، ستقوم ألمانيا بتزويد أوكرانيا أيضا بـ 65 ألف قذيفة بالإضافة إلى مزيد من الذخيرة لأنظمة تي-إيريس.

وبالإضافة إلى ذلك، ستسلم برلين صواريخ جو-جو من طراز أي آي أم-9 سايدويندر، والتي تمكّن الطائرات المقاتلة من استهداف الأهداف الجوية.

وإلى جانب الأسلحة الثقيلة، تتضمن الحزمة الجديدة المقدمة من ألمانيا، وفقا لقائمة الحكومة الألمانية، شاحنات وطائرات مسيرة وأجهزة رادار إضافية وذخائر.