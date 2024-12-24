تكنولوجيا: هاتف Oppo A5 Pro ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 7300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن هاتف Oppo A5 Pro الذي ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 7300، وقدرة بطارية 6000 mAh، كما يأتي بسعر يبدأ من 275 دولار.

يتميز هاتف Oppo A5 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً تدعم الشاشة بنسبة سطوع 1200 nits، مع طبقة حماية من “Gorilla Glass Victus 2”.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة، كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف A5 Pro رقاقة معالج Dimensity 7300، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 15 ونظام تشغيل Android 15.

ويتميز الهاتف بمعايير IP66/68/69 كما يدعم المعايير العسكرية GJB150A-2009، ومقاومة السقوط العرضي، ويضم هاتف Oppo A5 Pro بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، مع مكبرات ستريو، وتقنية NFC.

أيضاً يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويتوفر بسعر 275 دولار.

المصدر