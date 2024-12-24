مسبار (باركر) يقتحم الهالة الشمسية الثلاثاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت مصادر (ناسا) الأميركية إن مسبار (باركر) التابع لها، وهو أسرع جسم تم بناؤه على الإطلاق يقترب من الشمس اليوم الثلاثاء.

واضافت أن المسبار الذي تم إطلاقه في عام 2018 لمساعدة العلماء على فهم الطبقة الخارجية للشمس بشكل أفضل - سوف يتسابق أمام الشمس بسرعة 435000 ميل في الساعة أثناء دخوله داخل الهالة اليوم.

وللمسبار سرعة غير عادية لدرجة أنه يمكن له ان يقطع المسافة بين لندن ونيويورك في 29 ثانية فقط، كونه يتم سحبه بواسطة قوى جاذبية هائلة.

داخل الهالة الشمسية

وصار المسبار الآن في أقرب مدار له حتى الآن، سوف يمر على بعد 3.8 مليون ميل فقط فوق سطح الشمس. وسوف يكون داخل الهالة، الغلاف الجوي الخارجي شديد الحرارة الذي يمكن رؤيته من الأرض على شكل وهج ساطع أثناء كسوف الشمس الكلي.

ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة مقدمة المركبة الفضائية إلى 1400 درجة مئوية، ولن يعرف علماء المهمة ما إذا كانت قد نجت حتى ترسل إشارة إلى الأرض تفيد بأن كل شيء على ما يرام في 27 ديسمبر.

وقالت يانبينغ غو، مديرة تصميم المهمة والملاحة، لقناة (سكاي نيوز) إن الانتظار سيكون متوترًا. وأضافت: "سنتطلع إلى ذلك". "إنه مثل طفل بالنسبة لي.

وقالت: "لكنني واثقة تمامًا من أننا سنسمع أخبارًا جيدة ونحصل على المزيد من البيانات من المركبة الفضائية."

المدار 22

وكان تم إطلاق مسبار باركر في أغسطس 2018 وكان يدور في دوامة أقرب إلى الشمس. هذا هو مداره الثاني والعشرون - وهو أقرب ما يمكن أن يصل إليه.

ويأمل العلماء في الحصول على دفعة ضخمة من البيانات للمساعدة في فهم شمسنا. قام فريق في إمبريال كوليدج لندن بتحليل البيانات من مدار سابق ووجد ثنيات حادة في المجال المغناطيسي للشمس كانت تولد الرياح الشمسية التي تبلغ سرعتها مليون ميل في الساعة.

وقال البروفيسور تيم هوربيري، الذي قاد البحث، إن تيار الجسيمات يحرك الشفق القطبي على الأرض - لكنها تشكل أيضًا تهديدًا.

وقال: "يمكن للإشعاع أن يلحق الضرر برواد الفضاء، ويمكنه إخراج الأقمار الصناعية وحتى أن يكون له تأثيرات على الأرض، على سبيل المثال، على شبكة الطاقة".

واضاف: من خلال فهم كيفية تكوين الرياح الشمسية وكيف تحمل المجال المغناطيسي إلى الفضاء بين الكواكب، نأمل في الأمد البعيد "إنني أتطلع إلى أن يكون هذا المدار الجديد قادراً على تقديم تنبؤات أفضل حول ما سيصل إلى الأرض.

فهم الغلاف الجوي

ويأمل العلماء أن يساعدهم المدار الجديد في فهم الغلاف الجوي الخارجي شديد الحرارة للشمس. حيث تصل درجة حرارته إلى أكثر من مليون درجة مئوية - في حين أن سطح الشمس لا تزيد درجة حرارته عن 6000 درجة مئوية أو نحو ذلك.

لقد تصور العلماء مهمة للطيران بالقرب من الشمس في عام 1958، ولكن لم يتمكن المهندسون إلا في بداية هذا القرن من بناء مركبة فضائية لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذا الغلاف الجوي المعادي.

وكان تصميمهم عبارة عن درع حراري ضخم يواجه الشمس، ويظلل الأدوات الدقيقة.

وقال البروفيسور هوربيري: "أنا محظوظ بشكل لا يصدق لوجودي في هذه اللحظة من حياتي المهنية عندما تحلق هذه المهمة أخيرًا حتى نتمكن من القيام بالعلم الذي أردنا القيام به لعقود من الزمان".

وختم ائلا: "العلم رائع، لكن الإنجاز الهندسي غير عادي. إنها بيئة غير عادية للسفر".