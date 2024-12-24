بايدن خفف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40

خفف الرئيس الأميركي جو بايدن أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض، بحسب وكالات الأنباء العالمية.
وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.
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