أشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في بيان، إلى أنّ "رفضًا للتدخّلات السّلبيّة لوزارة الصّحة العامّة في عمل إدارة المستشفى، والاستنسابيّة في مراقبة أو تطبيق المراسيم الّتي تشمل المستشفى كمؤسّسة عامّةً، إضافةً إلى سوء التّعاطي الإداري والتّنصّل الدّائم من الوعود الّتي تُعطى أو يُتَّفق عليها مع الإدارة الحاليّة للمستشفى، لوضع حلول للمشاكل المتراكمة الّتي تغمر المستشفى، وأهمّها حقوق الموظّفين وتفعيل الخدمة واستمراريتها،
تعلن لجنة الموظّفين إقفال الأقسام كافّة في المستشفى، والإبقاء على استقبال الحالات الحرجة فقط، مع التّحضير لوقفة احتجاجيّة أمام مبنى وزارة الصحة العامة نهار الخميس الواقع في 26 كانون الأوّل الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة موظفي مستشفى بيروت أعلنت إقفال الأقسام كافة والإبقاء على استقبال الحالات الحرجة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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