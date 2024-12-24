شخصيات سياسية وروحية وفعاليات هنأت بعيد الميلاد المجيد

تقدّم العديد من الشّخصيّات السّياسيّة والرّوحيّة والفعاليّات، بالتّهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بلال الحشيمي

في هذا الإطار، لفت النائب بلال الحشيمي، إلى "أنّنا نرجو أن يحمل هذا العيد المبارك لكم ولعائلاتكم السعادة، الصحة، والرخاء، وأن يكون دائمًا الخير حليفكم وحليف أحبائكم"، مشيرًا إلى "أنّنا نستذكر في هذه المناسبة القيمة الروحية والإنسانية لهذا العيد، الذي يدعو إلى المحبة والسلام والتآخي بين جميع أبناء الوطن".

وأكّد في بيان، أن "وحدة اللبنانيين وتضامنهم، مهما اختلفت طوائفهم ومذاهبهم، هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل أفضل لنا جميعًا"، معربًا عن أمله بأن "يكون هذا العيد فرصة للتأمل والعمل معًا من أجل تحقيق السلام والطمأنينة في بلدنا الحبيب، لبنان. نؤمن بهدف واحد وهو رفعة هذا البلد، استعادته لسيادته، وإعادة بنائه على أسس التطور والعدالة، هو الطريق لتحقيق تطلعات كل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم".

نبيل فرح

من جهته، توجّه المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، إلى الوحدات والأقسام والمكاتب كافّة والمراكز الإقليمية والعضوية كافّة، قائلًا: "بمناسبة الأعياد المباركة وخاصة عيد الميلاد المجيد، أتوجه اليكم جميعاً بالتهنئة الصادقة بهذا العيد الذي يحمل معاني الرجاء والأمل والمحبة والسلام والتضحية. هذه المعاني التي تجسدونها أنتم بعملكم، فتكونون أنتم العيد للمواطنين، ورجاءً لهم وأملًا بوقوفكم بجانبهم ومعهم، تضحون بكل ما لديكم ليكونوا سالمين مع عائلاتهم؛ وما انتشاركم على جميع الأراضي اللبنانية اليوم سوى تجسيد لذلك".

وركّز على أنّ "منذ 3 كانون الأول الماضي، وبعد استلامي مهامي على رأس المديرية العامة، وأنا أفخر بكم وأفتخر أنني منكم، أنتم الذين ضحيتم ومنكم من استشهد ليحيا المواطن، وجرحى ليشفى وتكملون العطاء من دون منّة".

عباس ابراهيم

وعايد المدير العام السابق للأمن العام عباس ابراهيم، بعيد الميلاد، قائلًا: "‎إنه الميلاد، منه نستلهم معاني السلام والنور والمحبة. نتوجه منه إلى الله عسى أن يرفع عنا ظلمات هذا الليل الذي طالت عتمته. للبنانيين جميعا والمسيحيين خصوصا، أعيادًا مجيدة بولادة المخلص".

شربل مسعد

بدوره، شدّد النّائب شربل مسعد على أنّ "في هذا العيد الذي يذكرنا بولادة المخلص، نستعيد معًا قيم العطاء، التواضع، والإيمان. ورغم التحديات الكبيرة التي نعيشها، يبقى الميلاد دعوة متجددة للأمل والعمل من أجل بناء وطن يليق بأبنائه"، معربًا عن أمله بأن "يكون هذا العيد مناسبة للتلاقي والتضامن، وأن يفيض بالبركة والفرح في كل بيت لبناني. فلنطلق عنان التغيير، ولنعمل معًا على تحقيق مستقبل أفضل لوطننا، مبني على المحبة، العدالة، والإصلاح".