الحاج حسن: نؤكد أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة لتنفيذ خطة وزارة الزراعة لمسح الأضرار الزراعية

عُقد اجتماع في مقرّ "الإسكوا" في بيروت، ضمّ وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، الممثّل الدّائم للأمم المتّحدة في لبنان ​عمران ريزا​، بالإضافة إلى ممثّلين عن منظّمات الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اتيان كاريم، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ماثيو هولينغوورث، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) ثائر شريدي، فرق تقنيّة تابعة للهيئات الأمميّة؛ وفريق تقني من وزارة الزّراعة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزّراعة خطّة الوزارة لمسح الأضرار الزّراعيّة الّتي لحقت بمختلف المناطق اللّبنانيّة، مشدّدًا على "أهميّة الشّراكة مع الأمم المتّحدة والهيئات الحكوميّة اللّبنانيّة لتنفيذ هذه الخطّة". وأكّد أنّ "العمل سيشمل التّعاون مع المراكز البحريّة والجيش اللبناني والقوى الأمنيّة وكلّ الشّركاء المحليّين والدّوليّين، لضمان دقّة عمليّات المسح".

من جهته، أشاد ريزا بخطة الوزارة، معلنًا "دعم ​الأمم المتحدة​ الكامل للجهود الّتي تبذلها ​وزارة الزراعة​ لتعزيز صمود القطاع الزّراعي اللّبناني في مواجهة التّحدّيات".

كما تمّ خلال اللّقاء، مناقشة آليّات التّنسيق بين الجهات المشاركة، لتحقيق أهداف الخطة بكفاءة وسرعة.