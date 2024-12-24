قائد الجيش بحث مع نظيره الإيطالي بتعزيز التعاون وعرض مع السفير التركي الأوضاع العامة

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السّفير التّركي في لبنان Murat Lütem يرافقه الملحق العسكري التّركي المقدّم Erdinc Durmaz، وجرى البحث في الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano، وتناول البحث تعزيز علاقات التّعاون بين جيشَي البلديَن، والتّنسيق بين الجيش اللّبناني وقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل.