نشاطات ميلادية لرعية القديسة مورا في كفرزينا

أقامت رعية القديسة مورا في كفرزينا، نشاطات حرفية وفنية لاولاد الرعية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، استمرت لأربعة ايام، وتخلل اليوم الاول نشاطا حرفيا ولقاء حول ولادة السيد المسيح، ورسم الاولاد صورة لبابا نويل.

واليوم التالي كان مخصصا للترانيم الميلادية انشدها الاولاد، وفي اليوم ما قبل الأخير كان عرض لفيلم ميلادي لبناني بعنوان "ليلة عيد" في قاعة الرعية.

واختتمت النشاطات بالتقاط الصور مع بابا نويل ومن ثم الانطلاق من ساحة الرعية نحو المنازل لتوزيع الهدايا والالعاب على الاولاد.