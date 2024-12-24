وزير الدفاع الإسرائيلي: سوف نقطع رأس الحوثي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، الحوثيين بـ"ضربة حاسمة"، وذلك في أعقاب اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة مسيرة انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أنه تم اعتراض الطائرة بدون طيار قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي أدى إلى إصابة 16 شخصا في يافا يوم السبت.

وفي رده، قال كاتس: "سنضرب الحوثيين بقوة، وندمر بنيتهم ​​التحتية الاستراتيجية، ونقطع رأس قيادتهم، كما فعلنا مع هنية والسنوار ونصر الله في طهران وغزة ولبنان - وسنفعل الشيء نفسه في الحديدة وصنعاء".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي عن مشاركة إسرائيل في اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في تموز (يوليو) الماضي.

"في الوقت الذي تطلق فيه جماعة الحوثي الصواريخ على إسرائيل، أريد أن أرسل لهم رسالة واضحة منذ البداية: لقد هزمنا حماس، وانتصرنا على حزب الله، وأعمينا أنظمة الدفاع الإيرانية، وضربنا منشآت إنتاجها، وأسقطنا نظام الأسد في سوريا ".

"وجهنا ضربات قاسية لمحور الشر، وسنوجه ضربة حاسمة أيضاً لمنظمة الحوثي الإرهابية في اليمن، المنظمة الأخيرة الباقية".