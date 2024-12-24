أن بي ايه: تغريم صانع ألعاب مينيسوتا إدواردز 75 ألف دولار بسبب ألفاظ نابية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين صانع ألعاب مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز 75 ألف دولار على خلفية انتقاده التحكيم بشكل علني واستخدام لغة غير لائقة وبذيئة، وفقا لما أعلنته الرابطة الإثنين.

وأدلى اللاعب بتصريحات أدّت إلى العقوبة بعد خسارة مينيسوتا على أرضه 103 113 أمام غولدن ستايت ووريرز السبت.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي ساهم بحصول منتخب الولايات المتحدة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، متوسط 25,6 نقاط، 5,4 متابعات و4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة مع فريقه هذا الموسم.

واستخدم إدواردز ألفاظا نابية لوصف ما اعتبره أداء سيئا من الحكام، معتبرا الأداء "فظيعا"، وقال إنه وزميله جوليوس راندل يعاقبان لكونهما "أقوى من خصمنا في كل ليلة".

وأضاف "لا نحصل على أخطاء. هذه هي الطريقة التي أشعر بها تجاه الحكام في كل مباراة نلعبها".

واحتُسبت أربع مخالفات ضد صانع الألعاب الأميركي في مواجهة ووريرز وسدّد أربع رميات حرة بنفسه.