شكرا لقرائتكم خبر عن يهدد سكان هاواي.. أنشط البراكين في العالم يثور مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الضباب الدخاني البركاني

الدمام - شريف احمد - بدأت الحمم البركانية في التدفق اليوم الاثنين من خلال قشرة أحد أنشط البراكين في العالم، وهو بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة.وأعلن مرصد البراكين في هاواي أن الثوران كان في قمة البركان فقط عند منطقة نائية ومغلقة في حديقة براكين هاواي الوطنية.وبدأ نشاط زلازلي متزايد في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وخلال نصف ساعة بدأت صور الكاميرات تظهر الحمم البركانية وهي تخرج من خلال الشقوق في فوهة البركان أو تتدفق كالنوافير.وأكد المرصد أن التهديد الأخطر يتمثل في الضباب الدخاني البركاني الذي يمكن أن يصل إلى المنازل التي تقع في اتجاه الريح.ويحتوي هذا "الضباب" على ثاني أكسيد الكبريت ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الربو أو مشكلات الجهاز التنفسي الأخرى أو أمراض القلب والأوعية الدموية.وأغلقت المنطقة التي حدث فيها ثوران البركان أمام الجمهور منذ عام 2007 بسبب المخاطر التي تشمل عدم استقرار جدار فوهة البركان وتشقق الأرض وتساقط الصخور.