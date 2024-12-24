شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر بإجلاء المئات بسبب حرائق الغابات في فيكتوريا الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في أستراليا

ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

دعم الصحة النفسية للمتضررين

الدمام - شريف احمد - حذّر المسؤولون في ولاية فيكتوريا الأسترالية، من خطر حرائق الغابات المستعرة، التي أجبرت السلطات على إصدار أوامر بإجلاء مئات السكان.وخرج الحريق، عن السيطرة في منطقة "متنزه غرامبيانز الوطني" غرب ملبورن، ويهدد المناطق الريفية المجاورة.وأوضح نائب رئيس هيئة مكافحة الحرائق غاري كوك, أن الحريق يشكل تحديًا كبيرًا بسبب وجود "الكثير من الوقود غير المحترق".كما تواصل السلطات تحذير السكان من الخطر، خاصة مع اقتراب يوم العطلة الرسمية "بوكسينغ داي".كانت أشارت تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن أكثر من 60 ألفا من حيوانات الكوالا نفقت أو أصيبت أو شُردت في حرائق الغابات الأسترالية الصيف الماضي.ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون حرائق الغابات بأنها "الصيف الأسود" في أستراليا، وأودت بحياة 33 شخصًا ودمرت أكثر من 59 مليون فدان في البلاد.وحتى قبل اندلاع الحرائق كانت موائل الكوالا، في تدهور سريع بسبب تطهير الأراضي للزراعة والتنمية الحضرية والتعدين والغابات.وكان تقرير أصدرته لجنة من خبراء الكوالا عام 2016، قدر تعداد الكوالا في أستراليًا بنحو 329 ألفا، لكن نشبت حرائق غابات سنويًا منذ ذلك الحين مما قلل العدد بشكل أكبر.في ذات السياق كانت دشنت جمعية "لايف لاين" الخيرية الأسترالية خطا هاتفيًا مخصصًا لدعم الصحة النفسية للمتضررين والناجين من حرائق الغابات المدمرة، التي أتت على مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء البلاد.ودشنت الخط الساخن الخاص بدعم التعافي، من أزمة حرائق الغابات في فعالية في سيدني، ويشغل في أنحاء أستراليا ليلا ونهارا يوميًا.هذا وتهدد الزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات قدرة الأرض على الحفاظ على المجتمعات البشرية، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة، عشية انعقاد الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16).وقالت مجموعة من العلماء في تقرير إن خسارة الغابات وتدهور التربة، يقللان من القدرة على التكيف مع التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي، مما يدفع العالم إلى الهاوية.