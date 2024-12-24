شكرا لقرائتكم خبر عن داخل متجر.. مقتل شرطي أمريكي في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية أن شرطيا كان يستجيب لبلاغ عن رجل يحمل مسدسا داخل سوبر ماركت في ولاية نورث كارولينا قتل بالرصاص اليوم الاثنين، وجرى اعتقال المشتبه به في وقت لاحق.

وأكدت الشرطة وفاة الشرطي في مؤتمر صحفي بعد الظهر، قائلة إنه كان يستجيب لاتصال بشأن شخص مسلح عندما تعرض لإطلاق النار قبل ظهر اليوم بمتجر في جرينسبورو في وسط الولاية الواقعة شرق الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إنها لا تزال تجري تحقيقا في ظروف إطلاق النار ولم تكشف على الفور مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث. ولاية نورث كارولينا بدوره، قال روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولينا على موقع "إكس" إن مكتبه أرسل عددا "كبيرا" من عناصر إنفاذ القانون بالولاية للمساعدة في الاستجابة لحالة الطوارئ في جرينسبورو.

وذكرت صحيفة "نيوز آند ريكورد" أنه جرى رصد وجود مكثف للشرطة خارج السوبر ماركت الذي شهد إطلاق النار في جرينسبورو.