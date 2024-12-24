شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

شعور بعدم ارتياح لركاب الطائرة

الهبوط الاضطراري للطائرات

الهبوط بسبب تهديدات التفجير

الدمام - شريف احمد - هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية كانت في طريقها من لندن إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اضطراريا بشكل غير مخطط له في مطار ماركو بولو بمدينة فينيسيا أمس الاثنين.وكانت الطائرة تحلق فوق البحر المتوسط عندما شعر أربعة أشخاص على متنها بتوعك، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).وذكرت التقارير أن أحد الركاب وثلاثة من طاقم الرحلة شعروا بدوار وعدم ارتياح على الجلد.وبعد هبوط الطائرة في مطار ماركو بولو في مدينة فينيسيا بشمال إيطاليا، استقبل طاقم طبي الأشخاص الأربعة على مدرج المطار، فيما طوقت فرقة الإطفاء المنطقة حول الطائرة.ومع ذلك، فإن الأعراض تلاشت تمامًا في وقت لاحق، إذ أوضحت "أنسا" إن البريطانيين الأربعة رفضوا تلقي العلاج في المستشفى، ولم يتعرف على سبب شعورهم بالمرض في البداية.وعادة ما تقع ظروف الهبوط الاضطراري للطائرات لأسباب مختلفة، فالشهر الماضي وقع حادث ممائل بحسب ما ذكرت الشرطة الألمانية أن طائرة هندية تقل 147 راكبًا، هبطت اضطراريًا في مطار فرانكفورت في ألمانيا.وجاء هذا في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى لندن، وأشار متحدث باسم الشرطة حينها، إلى نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".ولفت إلى التهديد زعم زرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة "فيستارا"، وبعد تلقي التهديد، أبلغ الطيار هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت.ووافقت الهيئة آنذاك على الطلب وهبطت الطائرة بالفعل،وبمجرد هبوط الطائرة على الأرض، غادر الركاب الطائرة وخضعت للتفتيش الدقيق من قبل الشرطة والكلاب المدربة على كشف المتفجرات.المفاجأة أنه لم يعثر على أي قنبلة وأعلن أن الطائرة آمنة، وفي بداية سبتمبر، تحول مسار رحلة أخرى، تابعة لشركة "فيستارا"، كانت في طريقها من مومباي إلى فرانكفورت.وتحولت حينها إلى مطار في شرق تركيا، بعد العثور على تهديد بوجود قنبلة، مكتوبا على ورق مراحيض على متن الطائرة.