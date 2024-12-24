شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير فهمى بعد وعكتها الصحية: الحمد بخير وأزمة وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة تيسير فهمى جمهورها على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد الله أنا بخير وتعرضت لدور برد شديد شرس جدًا، ولكن الحمد لله اتبعت الكورس العلاجى وأصبحت فى أفضل حال بفضل دعاء كل حبايبى الذين شعرت بوجودهم أثناء أزمتى المرضية واعتذر لكل من حاول الاتصال أو الاطمئنان على لأنى لم أستطع الرد".

وكانت أعلنت الفنانة تيسير فهمي اصابتها بمتحور كورونا الجديد "XEC"، الأيام الماضية وكتبت وقتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك قائلة "المتحور شرس"، لتضيف بعد ذلك في التعليقات "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي"، رداً على تعليق من أحد أصدقائها قائلاً "سلامتك يا قمر قوليلي إيه علشان أعرف أنا بمتحور أنا كمان ولا إيه" وسرعان ما استقبلت الفنانة تيسير فهمى عددا كبيرا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل من متحور كورونا الجديد.

وبث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم سارة إسماعيل، والتى استعرض خلالها طريقة حماية الأفراد لأنفسهم من الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

وتناولت التغطية الخاصة أنه حذرت تقارير طبية عالمية من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "XEC"، وأضافت أن المتحور الجديد هو أحد متحورات أوميكرون، ويحتوى على عدة طفرات فى بروتين باسيك الذى يستخدمه فيروس كورونا لنقل العدوى والإمساك بخلايا الجسم، ولهذا السبب هو يعتبر سريع الانتشار، وسهل العدوى من شخص إلى آخر.