شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف عن علامات مصاحبة لدور البرد المنتشر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان، عن علامات مصاحبة لدور البرد المنتشر لو ظهرت لا بد من زيارة طبيب.

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه في بداية فصل الشتاء يكون هناك نشاط للفيروسات ومنها الانفلونزا وكورونا، وتصيب الكثير، مؤكدا أن من مناعته قوية لا قلق عليه من الإصابة بالفيروس.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سى بي سي، أن الأكثر عرضة للإصابة الفيروسات، منها كبار السن ومن لديه أمراض مناعية، وزارعو الكلي والحوامل، ومن يتناول مثبطات مناعة، والسمنة المفرطة، لو إصيب بالدور لابد من زيارة الطبيب مباشرة.

وتابع أن هناك زيادة في حالات المتحور الجديد، ولكن ليست مقلقة، مؤكدا أن متحور دلتا كان أشرس متحورات كورونا أدى إلى وفيات كثيرة، ولا يوجد داعى للهلع من المتحور الجديد.