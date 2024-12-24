شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين أعراض كورونا ونزلة البرد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وهجوم الفيروسات التي تهدد صحتنا في الشتاء قد تعانى من أعراض مثل سيلان الأنف أو العطس، وارتفاع في درجة الحرارة، دون معرفة هل هي نزلة برد أم كورونا.

الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا

نعرض في التقرير التالى حسب موقع "iuhealth" الفرق بين نزلة البرد وكورونا الإنفوجراف التالى:

أعراض فيروس كورونا

الحمى.

سيلان واحتقان الأنف.

السعال.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

اضطراب في المعدة.

الإسهال والغثيان.

تبدأ أعراض كورونا في الظهور بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض للفيروس.

قد تكون معديا قبل أن تلاحظ الأعراض.

تستمر في نشر الفيروس لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

أعراض نزلات البرد الشائعة

سيلان الأنف أو احتقانه.

العطس.

السعال.

التعب.

التهاب الحلق.

الصداع.

تستمر الأعراض من 7 إلى 10 أيام

