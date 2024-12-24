شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تستعرض وضع كورونا بالعالم وانخفاض الوفيات ودخول المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، ينتشر فيروس كورونا، على نطاق واسع دون موسمية واضحة ويستمر في العدوى، مما يسبب مرضًا حادًا شديدًا وحالة ما بعد كورونا.

وأضافت، و يختلف التأثير حسب البلد، وتواجه قدرة منظمة الصحة العالمية على مراقبة انتشار الفيروس وشدته وتطوره تحديات بسبب انخفاض المراقبة والاختبار والتسلسل والتكامل المحدود في برامج الوقاية طويلة الأجل، كانت التغييرات في مراقبة كورونا على مدى السنوات الخمس الماضية متسقة، لكن التكامل يختلف عبر المناطق.

وأوضحت، إنه منذ بداية الجائحة وحتى 10 نوفمبر 2024، تم إخطار منظمة الصحة العالمية بأكثر من 776.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 7 ملايين حالة وفاة مؤكدة عبر 234 دولة، حدثت غالبية الوفيات المرتبطة بكورونا في أعوام 2020 و2021 و2022، مع زيادة المناعة مما أدى إلى انخفاض كبير في الوفيات.

بالنسبة لأحدث فترة إعداد تقارير مدتها 4 أسابيع، من 14 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2024، أبلغت 77 دولة عن حالات إصابة بكورونا و27 حالة وفاة على مستوى العالم، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 39% ، مع أكثر من 200000 حالة جديدة و36% من الوفيات الجديدة، مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.

وقالت، إنه بشكل عام، انخفضت حالات الدخول إلى وحدة العناية المركزة لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى منذ الذروة في يوليو 2021 عندما كان المعدل 245 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى، وانخفض إلى أقل من 132 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى في بداية عام 2022، وإلى أقل من 69 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى بحلول نهاية عام 2023. في بداية عام 2024، كانت هناك زيادة في حالات الدخول إلى وحدة العناية المركزة لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى، حيث ارتفعت إلى أكثر من 191 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى في مارس، وانخفضت إلى 108 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى في أوائل نوفمبر 2024، وفي الوقت نفسه، أظهرت الوفيات لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى انخفاضًا ثابتًا من يونيو 2021 عندما وصلت إلى 253 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى إلى مستوى منخفض بلغ 59 لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى في أغسطس 2023، منذ يناير وبحلول عام 2024، استمر المعدل في الانخفاض ليصل إلى 41 حالة وفاة لكل 1000 حالة دخول إلى المستشفى حتى أوائل نوفمبر 2024.

لا تزال حالة ما بعد كورونا (PCC)، التي يطلق عليها البعض "كوفيد الطويل"، تشكل عبئًا كبيرًا على الأنظمة الصحية، حيث تشير التقديرات إلى أن 6% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المصحوبة بأعراض تؤدي إلى ظهور أعراض ما بعد كورونا ، وفي حين أن كورونا الشديد يشكل عامل خطر كبير، ويبدو أن التطعيم يوفر تأثيرًا وقائيًا، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات كورونا الشديد .

تطورت عملية طرح لقاح كورونا منذ عام 2021، حيث سجلت البلدان ذات الدخل المرتفع في البداية معدلات تطعيم أعلى، واعتبارًا من يناير 2024، تحولت منظمة الصحة العالمية من قياس التغطية "المستمرة" لتطعيم كورونا منذ بدء طرح اللقاح إلى قياس الإقبال السنوي، وباستخدام نهج الرصد الجديد، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، تلقى 39.2 مليون شخص في 90 دولة عضو (تمثل 31% من سكان العالم) جرعة هذا العام، مع 14.8 مليون في الربع الثالث وحده.