شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم أوبئة: لهذه الأسباب لا داعي للقلق من متحور كورونا والان مع تفاصيل الخبر

يقلق البعض من ظهور متحورات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، خاصة بعد الإصابة المتكررة بأدوار البرد، ولكن هل هي بالفعل نزلة برد أم كورونا؟.

أجاب عن هذه الشكوك الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ومدرس اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، مؤكدًا أنه يمكن اعتبار الإصابة بكورونا نزلة برد، فهما لهما نفس الأعراض ونفس العلاج، ولذا لا داعي للقلق.

وأوضح أن فيروس كورونا له العديد من المتحورات وأشهرها أوميكرون الذي تحور للعديد من الفيروسات الأخرى، لافتًا إلى أن التحورات في أي فيروس تتسبب في أن تجعله سريع الانتشار ولكنه قليل الضرر، وهذا ما حدث هذه الأيام، وأصبحت الأعراض بنزلات البرد متشابهة، ويأخذ المريض نفس العلاج.

ما متحورات كورونا المنتشرة في شهر ديسمبر؟

وأضاف أن متحور كورونا الجديد "XCE" الذي يطلق عليه أنه منتشر هذه الأيام ليس أكثر المتحورات انتشارًا خلال شهر ديسمبر، فهو يعتبر من الفيروسات الموضوعة "تحت النظر" أي يجب متابعته، ولكن بالفعل ووفقًا للأبحاث والمتابعة المستمرة للأوبئة والمتحورات، فأكثر المتحورات انتشارًا هي "JN1" و"BA" فهم متحورات ذو أهمية من حيث الانتشار خلال شهر ديسمبر.

أعراض متحورات كورونا ونزلات البرد؟

قدم أستاذ الأوبئة العديد من الأعراض المرتبطة بمتحورات كورونا ونزلات البرد ومنها:

- ارتفاع الحرارة.

- في بعض الأحيان يتعرض الشخص لتورم في الغدد الليمفاوية.

- احتقان في الحلق.

- كحة

- بعض المرضي يتعرضون لفقدان الشم والتذوق ولكن بدرجة بسيطة.

ما مدة التعافي من متحورات كورونا ونزلات البرد؟

أكد عنان أن المتحورات السابق ذكرها وخاصة "XEC" تكون أعراضها أسبوع، ويحتاج المريض لأسبوع آخر للتعافي، وهذه نفس المدة للتعافي من نزلات البرد.

ما طرق الوقاية من نزلات البرد ومتحورات كورونا؟

نصائح عديدة قدمت للحماية من نزلات البرد ومتحورات كورونا، ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

- التباعد الاجتماعي يعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة.

- غسيل اليدين بالماء والصابون جيدا.

- عدم لمس أي سطح.